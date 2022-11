Tennis: Nakashima vince Next Gen, battuto Lehecka in tre set

(ANSA) - MILANO, 12 NOV - Lo statunitense Brandon Nakashima conquista le Intesa Sanpaolo Next Gen Atp Finals di tennis, sconfiggendo in finale il ceco Jiri Lehecka con il punteggio 4-3 (5), 4-3 (6), 4-2.

Partita molto intensa e spettacolare che strappa applausi convinti da parte del folto pubblico della Allianz Cloud di Milano: Lehecka mostra grandi colpi e una notevole capacità di spinta ma manca di killer instinct nei momenti chiave, subendo - ad esempio - un parziale di 9-0 nel primo quando era a due punti da vincere il set, mancando due set-point nel tie-break del secondo e perdendo il servizio con le spalle al muro nel terzo.

Molto più solido Nakashima che sbaglia poco e si dimostra un ottimo difensore da fondo campo.

Per Nakashima, che aveva già battuto Lehecka nel girone e chiude le Next Gen da imbattuto, si tratta del secondo titolo in carriera dopo aver vinto il torneo di casa, a San Diego, a fine settembre. (ANSA).