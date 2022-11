Atp finals, sorteggio divide Nadal e Djokovic

A tre giorni dalle prime sfide che daranno il via alla 2/a edizione torinese delle Nitto Atp Finals, è già stato sfondato il tetto dei biglietti venduti rispetto allo scorso anno, quando a battersi per il titolo di 'maestro fra i maestri' c'erano anche campioni di casa Berrettini e Sinner. Ad annunciare che "abbiamo già venduto oltre 140mila biglietti, un terzo dei quali all'estero, in 88 Paesi, e puntiamo a raggiungere quota 150mila" è il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, oggi al Grattacielo Intesa Sanpaolo, al sorteggio dei due gironi all'italiana. Non si potrà vedere fin da subito lo scontro fra i due big più attesi, il numero 2 al mondo Rafael Nadal e il campione serbo Novak Djokovic, sorteggiati in gruppi diversi.



Lo spagnolo è infatti testa di serie del Gruppo Verde dove incontrerà il norvegese Casper Ruud e le due new entry del torneo, Felix Auger-Aliassime e Taylor Fritz, entrato fra gli 8 dopo il ritiro per infortunio del numero 1 del ranking mondiale, Carlos Alcaraz.



E' invece il greco Stefanos Tsitsipas a guidare il Gruppo Rosso dove sono presenti i due russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev, oltre a 'Nole' Djokovic. Sfide che fanno dire al presidente Atp Andrea Gaudenzi che "dal punto di vista sportivo sarà un'edizione eccezionale, uno scontro fra titani e 6 ragazzi che arrivano dalle Next Gen. Le Nitto Atp Finals sono la celebrazione del meglio del meglio nel nostro sport". Il ministro dello Sport Andrea Abodi sottolinea come nel tennis ci sia "una relazione stretta tra presente e futuro e questo evento, come le Intesa Sanpaolo Next Generation Atp Finals ne sono l'esempio concreto". Il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, Vito Cozzoli, evidenzia il valore dei "grandi eventi sportivi internazionali come driver di crescita economica con una ricaduta sul territorio, strumento di traino turistico ma soprattutto di promozione della pratica sportiva affinché lo sport si affermi davvero in ogni angolo del Paese". La 'palla' passa ora ai campioni, già impegnati tutti negli allenamenti in attesa dell'avvio delle gare, domenica 13 novembre, fino alle finali del 20 novembre: sono quindici le sessioni di gioco, 8 pomeridiane e 7 serali, con un montepremi complessivo di 14,75 milioni di dollari, il 64% in più rispetto all'ultima edizione pre-Covid, e il premio più alto mai visto se il vincitore dovesse aggiudicarsi tutti i match, oltre 4 milioni 740 mila dollari.