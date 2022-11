Tennis: Atp Finals;si allena Fritz,nel doppio Mektic e Pavic

(ANSA) - TORINO, 08 NOV - A cinque giorni dall'avvio delle gare entrano nel vivo le Nitto Atp Finals di Torino, in programma al Pala Alpitour dal 13 al 20 novembre. Da ieri sono iniziati, infatti, gli allenamenti a porte aperte dei campioni sul Training Center del Circolo della Stampa Sporting, dove appassionati e curiosi possono già vedere all'opera in queste ore l'americano Taylor Fritz, numero 9 della classifica mondiale, che è entrato fra gli 8 maestri in gara dopo il ritiro per infortunio del numero 1, Carlos Alcaraz.

Ieri il venticinquenne californiano si è allenato con uno degli sparring partner designati dall'Atp, il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejio, numero 1 nel ranking mondiale Juniores Itf.

Oltre a Fritz sono scesi in campo anche una delle coppie più quotate del doppio, i croati Nikola Mektic e Mate Pavic, e il doppista salvadoregno Marcelo Arevalo, qualificato per le Finals in coppia con Jean-Julien Rojer. Fra gli sparring partner selezionati anche un italiano, il diciottenne palermitano Gabriele Piraino. Da domani l'ingresso al Training Center per assistere alle sessioni di allenamento sarà consentito solo ai possessori del biglietto acquistato su Ticketone. (ANSA).