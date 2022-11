Tennis: Alcaraz annuncia forfait per Finals e Coppa Davis

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Dopo il ritiro nei quarti di finale dell'Atp 1000 di Parigi Bercy per un infortunio ai muscoli addominali oggi Carlos Alcaraz ha annunciato il suo forfait sia per le Atp Finals di Torino (13-20 novembre) sia per la fase finale della Coppa Davis (22-27 novembre a Malaga). Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram lo spagnolo, attuale n.1 dell'Atp, ha spiegato che soffre di uno strappo muscolare della parete laterale addominale sinistra "e il tempo di recupero è stimato in sei settimane - le parole di Alcaraz - Purtroppo non potrò essere alle Atp Finals e alla Coppa Davis. Perdere questi due eventi importanti per me, è duro e doloroso ma non resta che essere positivi e pensare a riprendersi bene. Grazie per il supporto!" (ANSA).