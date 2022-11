Atp Parigi Bercy: Djokovic batte Tsitsipas, finale con Rune

L'ex n.1 al mondo Novak Djokovic ha battuto 2-1 il greco Stefanos Tsitsipas al torneo di Parigi Bercy e in finale affronterà il 19enne danese Holger Rune. Il serbo, che ieri aveva eliminato Lorenzo Musetti, si è imposto col punteggio di 6-2, 3-6, 7-6 in circa 2 ore e 20' di gioco e domani cercherà la sua 39/a vittoria in carriera in un torneo Atp Masters 1000.