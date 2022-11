Atp Finals Torino: Binaghi, sarà edizione da sold out

(ANSA) - TORINO, 04 NOV - "Il dato dei biglietti è superiore allo scorso anno, ancora oggi ne vendiamo mediamente mille al giorno. Sono convinto che andremo verso il sold out, sicuramente nei week end". A dirlo, a margine della presentazione degli eventi a Torino per le Nitto Atp Finals, il presidente della Federazione italiana tennis e padel (Fitp), Angelo Binaghi.

"Sarà un'edizione di grande successo, purtroppo senza italiani in campo, e per questo ci stupiscono i dati degli ultimi giorni - sottolinea -, con un trend in crescita che lo scorso anno non registravamo a ridosso dell'evento. Questo vuol dire che la manifestazione è più forte di qualunque giocatore, significa che è la manifestazione che fa i campioni".

Quanto ai giocatori azzurri, rimarca che "è stata una stagione costellata di infortuni, ma al di là della contingenza ne abbiamo almeno tre che ormai devono stare nella elite mondiale assoluta. Il futuro del tennis è italiano", conclude Binaghi. (ANSA).