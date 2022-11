Tennis:Parigi Bercy; Musetti 'orgoglioso di questa vittoria'

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - "Sono molto felice, credo che abbiamo giocato una gran partita sino alla fine. Ruud ha giocato duro, ho estratto il mio miglior tennis per batterlo. Il lavoro sta pagando, solo lavorando può rendermi migliore". Così Lorenzo Musetti poco dopo aver staccato il pass per i quarti di finale del Masters di Bercy: "Sono orgoglioso della vittoria e di essere ai quarti. Sono rimasto calmo dopo il primo set, aspettavo il colpo giusto per attaccare. Nel primo set ero precipitoso, ho sbagliato. Sono stato paziente e ho avuto le mie possibilità. I quarti? Sarebbe un match incredibile con Djokovic, mi ha sconfitto al Roland Garros quando ero due set avanti. Vediamo chi sarà, se sarà lui proverò a prendermi la rivincita. Voglio essere in grado di mostrare il mio tennis e divertirmi". (ANSA).