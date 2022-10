Tennis: Cocciaretto fa festa, vince il torneo Wta di Tampico

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Elisabetta Cocciaretto ha vinto il titolo dell' "Abierto Tampico", torneo WTA 125k che si è concluso sui campi in cemento di Tampico, in Messico. Per la marchigiana si tratta del primo titolo in carriera in questa categoria, dopo le finali perse a Makarska lo scorso a maggio ed Praga nel 2020.

In finale la 21enne di Fermo, n.79 del ranking, ha sconfitto in tre set - 7-6(5), 4-6, 6-1 - la polacca Magda Linette, n.55 WTA e quinta testa di serie. (ANSA).