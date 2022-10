Tennis: Auger-Aliassime vince torneo Basilea, Finals vicine

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Ancora una super prestazione di Felix Auger-Aliassime e il canadese conquista il terzo torneo in tre settimane battendo nella finale di Basilea il danese Holger Rune per 6-4 7-5 in un'ora e 40 minuti. Questa contro Holger Rune è stata la 13esima vittoria consecutiva (4 a Firenze, 4 ad Anversa e 5 a Basilea). Appena 3 i set persi in questo rush di fine anno. Con questo successo Auger-Aliassime scavalca Rublev e si posiziona al sesto posto della Race e quindi con la quasi certezza di partecipare alle Atp Finals di Torino. (ANSA).