Atp Vienna: buon esordio Sinner, batte Garin in due set

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Debutto positivo per Jannik Sinner nel torneo Atp 500 di Vienna, suo rientro nel tour a tre settimane e mezzo dall'infortunio alla caviglia rimediato in semifinale a Sofia. L'azzurro ha battuto in due set (6-3, 6-2) il cileno Cristian Garin, che incontrava per la prima volta.

Giovedì al secondo turno Sinner troverà l'argentino Francisco Cerundolo, n.29 del ranking. (ANSA).