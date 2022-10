Tennis: Vienna; Sonego subito eliminato

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Si ferma al primo turno dell'Atp 500 di Vienna Lorenzo Sonego. L'azzurro è stato eliminato dal finlandese Emil Ruusuvuori, n. 43 al mondo con il punteggio di 6-2, 6-4 in un'ora e 27 minuti di gioco.

Domani entra in scena Jannik Sinner che affronterà contro il cileno Christian Garin. Per l'altoatesino si tratta di un ritorno alle competizioni quasi un mese dopo l'infortunio alla caviglia accusato nella semifinale del torneo di Sofia contro Rune. (ANSA).