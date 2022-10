Tennis: classifica Atp; Musetti sale, Zhang primo cinese top 100

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - C'è un solo movimento in top 10 nel ranking ATP tradizionale del tennis. Felix Auger-Aliassime sale al nono posto davanti a Taylor Fritz, mentre allargando lo sguardo alla top 20, Matteo Berrettini guadagna due posizioni (14esimo). Storico il risultato di Zhizhen Zhang (n.97, +12), che grazie ai quarti di finale a Napoli è diventato il primo cinese in Top 100 da quando esiste il ranking computerizzato, nel 1973. Per quanto riguarda l'Italia, sono sempre venti i nostri giocatori nella Top 200 della classifica ATP, di cui quattro Top 50. In questo gruppo Lorenzo Musetti ritocca il suo best ranking e sale al numero 23 grazie al titolo a Napoli, il secondo in stagione e in carriera dopo il memorabile successo ad Amburgo in finale su Carlos Alcaraz.

E' poi rush finale prima delle Nitto ATP Finals a Torino. La strada per sognare un posto si fa sempre più in salita per Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Il romano, risalito al 13mo posto grazie alla finale raggiunta a Napoli, ha 850 punti da recuperare nella Pepperstone ATP Live Race To Turin, la classifica basata sui risultati stagionali, rispetto a Felix Auger-Aliassime.

Il canadese, che ha vinto ad Anversa il secondo titolo in due settimane dopo il successo a Firenze, occupa il settimo posto che è l'ultimo utile per qualificarsi a Torino. L'ottavo, infatti, spetta a Novak Djokovic in quanto campione Slam quest'anno e sicuro di chiudere la stagione in Top 20 nella Race. Questa settimana torna in campo anche Jannik Sinner, 15esimo nella Race, dopo l'infortunio a Sofia. L'altoatesino, iscritto a Vienna, deve colmare uno svantaggio di 915 punti. Per i due italiani ci vuole un doppio exploit, prima nella capitale austriaca e poi a Parigi Bercy per poter avere una chance di qualificazione. (ANSA).