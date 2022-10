Djokovic annuncia, sarò in campo a Parigi e a Torino

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - La stagione è agli sgoccioli ma Novak Djokovic vuole esserci fino in fondo e oggi ha annunciato che sarà presente sia al Masters 1000 di Parigi, al via lunedì prossimo, sia alle Atp Finals di Torino (13-20 novembre), ultimi obiettivi della sua "insolita e piuttosto complicata stagione", come ha detto ai media serbi. In entrambe le occasioni troverà Rafa Nadal, come ha fatto sapere sempre oggi il coach dello spagnolo, Carlos Moya.

"Mi sento bene, gli ultimi due tornei, ad Astana e Tel Aviv, e i titoli vinti hanno fatto crescere i miei livelli di fiducia e motivazione", ha sottolineato il serbo che quest'anno ha giocato solo nove tornei. Il suo rifiuto di farsi vaccinare contro il Covid-19 lo ha privato degli Australian Open di gennaio poi del tour estivo americano, US Open compresi, e gli ha fatto perdere la posizione n.1 del ranking 8ora è settimo).

La vittoria ad Astana lo ha qualificato per Torino, dove si ritroveranno gli otto migliori giocatori della stagione. "È naturale e normale, quando vinci, voler giocare di più e continuare una serie di vittorie. Quindi spero di poter concludere questa stagione nel migliore dei modi, ha concluso.

(ANSA).