++ Tennis: Berrettini salta Vienna "farò di tutto per Parigi" ++

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - "A seguito di molteplici valutazioni mediche sul mio piede sinistro, mi è stato detto che non potrò competere all'Erstbankopen di Vienna. Farò tutto il possibile per competere a Parigi". Con un messaggio sui suoi profili social, Matteo Berrettini annuncia il forfait al torneo austriaco. Con la rinuncia all'Atp 500 di Vienna le possibilità di qualificarsi per le Final si Torino sono sempre più remote.

(ANSA).