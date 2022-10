Tennis: Musetti batte Berrettini, l'Atp di Napoli è suo

(ANSA) - NAPOLI, 23 OTT - Lorenzo Musetti ha vinto l'Atp 250 di tennis a Napoli, battendo in finale dopo due set l'altro azzurro Matteo Berrettini. Il 20enne di Carrara si è imposto con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-2. Per Musetti è il secondo successo in un torneo Atp della carriera, dopo quello conquistato ad Amburgo. (ANSA).