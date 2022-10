Musetti batte Berrettini, Atp Napoli è suo

Lorenzo Musetti ha vinto l'Atp 250 di tennis Napoli, battendo in finale in due set Matteo Berrettini. Il 20enne di Carrara ha vinto 7-6 (7-5), 6-2.Per Musetti è il secondo torneo Atp vinto in carriera, dopo Amburgo.

Il croato Ivan Dodig e l'americano Austin Krajicek hanno vinto il torneo di doppio al Napoli Atp 250 , battendo per 2-1 la coppia australiana formata da Matthew Ebden e John Peers. Dodig e Krajicek hanno vinto 6-3 il primo set, calando però di colpo nel secondo, perso 6-1. E' partita così la sfida del tie break con gli australiani che sono partiti avanti tentando la fuga sul 6-3 ma poi sono stati rimontati da Dodig e Krajicek che hanno vinto per 10-8.