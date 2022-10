Tennis: Atp Napoli; Musetti va in finale, sfiderà Berrettini

(ANSA) - NAPOLI, 22 OTT - Lorenzo Musetti si è qualificato per la finale dell'Atp 250 di Napoli, battendo 6-3, 6-4 il serbo Miomir Kecmanovic in semifinale. Sarà quindi tutta italiana la finale del torneo di Napoli domani, con Musetti che sfiderà Lorenzo Berrettini, qualificato nel match precedente per la finale.

Per il 20enne di Carrara è la seconda finale Atp in carriera, dopo quella raggiunta e vinta quest'anno ad Amburgo. (ANSA).