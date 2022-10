Atp Napoli, Berrettini rimonta e conquista la finale

Matteo Berrettini sconfigge in rimonta lo statunitense Mackenzie McDonald e conquista la finale del torneo Atp 250 di Napoli. Il punteggio: 3-6, 7-6 (2), 6-3.



Per il 26enne romano è la quarta finale nel 2022, ma soprattutto la prima finale in carriera in Italia. McDonald, dopo aver vinto facilmente il primo set, ha dovuto cedere il passo all'azzurro e nel finale è stato vittima di problemi fisici. Nella seconda semifinale saranno in campo Lorenzo Musetti e il serbo Kecmanovic : possibile una finale tutta azzurra.