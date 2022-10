Atp Napoli, la finale è Berrettini contro Musetti

Berrettini-Musetti, una finale tutta italiana per il torneo Atp 250 di Napoli. L'entusiasmo per la finale tutta azzurra fa dimenticare al pubblico il difficile avvio organizzativo del torneo e regala una domenica che i 4000 dell'Arena sul lungomare partenopeo già attendono. A definire l'ultimo atto del torneo le due semifinali, in una giornata aperta in rimonta da Berrettini che ha battuto lo statunitense Mackenzie McDonald 3-6, 7-6 (2), 6-3.

Il 26enne romano ha così ottenuto la sua prima finale in Italia, la quarta nel 2022 in cui ha già vinto a Stoccarda e al Queen's. Berrettini ha perso il primo set subendo anche un infortunio al piede con intervento dei medici in campo sul 5-2 per l'avversario. Poi la rinascita con 10 aces e 30 punti vincenti nel secondo e terzo set vinti. "Non so come ci sono riuscito - ha detto poi Berrettini - non mi sentivo al meglio e ho chiesto l'intervento del fisioterapista per il dolore al piede. Mi è già successo diverse volte in carriera di non pensare solo alla palla ma non volevo ritirarmi e sono riuscito a trovare la strada della finale".

Berrettini è ora al 13mo posto verso le finali Atp di Torino, sperando ancora di risalire per qualificarsi. Ora però avrà di fronte l'esponente della generazione successiva, il ventenne di Carrara Lorenzo Musetti che ha battuto facile 6-3, 6-4 il serbo Miomir Kecmanovic. Musetti ha giocato con grande concentrazione il match, qualificandosi per la seconda finale Atp in carriera, dopo quella raggiunta e vinta quest'anno ad Amburgo. Tra i due non ci sono precedenti, ma solo la voglia di vincere. Nessun italiano in finale del doppio invece, con la coppia Sonego-Vavassori battuta oggi in semifinale dal croato Dodig e dall'americano Krajicek al termine di una lunga lotta: 7-6 per gli azzurri il primo set poi il ko 6-3, 11-9. In finale nel doppio anche gli australiani Ebden-Peers.