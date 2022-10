Tennis: Atp Napoli; Berrettini ai quarti di finale

(ANSA) - NAPOLI, 20 OTT - Battendo lo spagnolo Carballes Baena 6-4; 6-2, Matteo Berrettini si è qualificato per i quarti di finale del torneo Atp di Napoli dove affronterà domani il giapponese Taro Daniel. Per Berrettini si è trattato di una rivincita. L'azzurro, infatti, era stato sconfitto dallo spagnolo la scorsa settimana nel torneo di Firenze. In mattinata disco rosso, invece, per un altro azzurro, il qualificato Francesco Passaro, eliminato dallo statunitense McDonald in due set 6-3; 7-5. (ANSA).