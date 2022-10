Tennis: Auger-Aliassime vince Atp Firenze, 6-4 6-4 a Wolf

(ANSA) - FIRENZE, 16 OTT - Il 22enne canadese Felix Auger-Aliassime ha vinto la finale di Unicredit Firenze Open torneo Atp 250 battendo lo statunitense Jeffrey John Wolf con il punteggio di 6-4 6-4. In entrambi i set è bastato un break in favore della testa di serie numero uno del torneo e n.13 del mondo per portarsi a casa la partita. Per Auger-Aliassime si tratta del secondo titolo vinto in carriera su 11 finali disputate. Per Wolf era la prima finale in carriera.

La finale del torneo di doppio disputata in precedenza era stata vinta dalla coppia francese formata da Mahut e Roger-Vasselin su Dodig (Croazia) e Krajicek (Usa), con il punteggio di 7-6 6-3. Dopo un primo set molto combattuto e concluso al tie break, i francesi sotto 1-3 nel secondo hanno inanellato cinque giochi consecutivi e sono andati a vincere l'incontro. (ANSA).