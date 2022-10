Tennis: ko Musetti, finale Atp Firenze Auger Aliassime-Wolf

(ANSA) - FIRENZE, 15 OTT - Sconfitto nella semifinale di singolare Lorenzo Musetti al torneo Atp 250 di Firenze. Ad andare in finale sarà il canadese Felix Auger Aliassime, che al termine di una partita che ha sempre dominato si è imposto sul tennista di Carrara col punteggio di 6-2, 6-3, in un'ora e 27 minuti di gioco. Nel primo set il canadese ha fatto break sul 3-2 e poi ha controllato i successivi giochi. Musetti ha anche chiesto un medical time-out sul 2-5 per un problema fisico, poi (almeno apparentemente) superato. Simile il copione nel secondo set. Auger Aliassime ha ottenuto il break ancora una volta sul 3-2, per poi procedere spedito verso la vittoria finale. Domani, in finale (ore 17) se la vedrà con l'americano Wolf, alla sua prima finale nel circuito Atp.

Nel doppio, nel match precedente, i francesi Mahut-Roger Vasselin hanno avuto la meglio nel confronto coi connazionali Doumbia-Reboul, con il punteggio di 6-4 7-6. Domani in finale affronteranno Dodig-Krajicek. (ANSA).