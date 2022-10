Tennis: Atp Firenze, lo sttunitense Wolf primo finalista

(ANSA) - FIRENZE, 15 OTT - E' lo statunitense Jeffrey John Wolf il primo finalista dell'Unicredit Firenze Open, torneo Atp 250 con 612.000 dollari di montepremi. L'americano si è imposto sullo svedese Ymer con il punteggio di 6-4, 6-4. I due si sono ritrovati a giocarsi l'accesso alla finale, prevista domani sul sintetico del PalaWanny, un po' come sorprese del torneo rispetto alla vigilia. Wolf avendo eliminato le teste di serie numero 4 (Cressy) e numero 7 (Bublik). Ymer addirittura partendo dalle qualificazioni e avendo eliminato nei quarti lo spagnolo Carballes Baena, a sua volta vittorioso su Matteo Berrettini. Il primo set è filato via senza grosse sorprese e se lo è aggiudicato l'americano, che ha fatto un break anche in apertura del secondo set, il quale si è invece poi rivelato dall'andamento molto più altalenante. Ymer è stato infatti in grado di recuperare e andare a condurre sul 3-1, ma è stato nuovamente ripreso sul 3-3. Un break nel finale di gara ha sancito la vittoria dello statunitense.

Invece, nella prima semifinale di doppio maschile gli azzurri Sonego e Vavassori sono stati sconfitti dal croato Dodig e dall'americano Krajicek col punteggio di 6-2, 3-6, 12-10. Gli azzurri hanno sfiorato il colpaccio contro una delle coppie più forti del mondo, finalista all'ultimo Roland Garros. Dopo aver perso nettamente il primo set, Sonego e Vavassori si erano imposti nel secondo e, sulla scia dell'entusiasmo e sorretti dal pubblico fiorentino, sono sempre stati in vantaggio nel march tie-break finale, andando a condurre 5-2 e poi avendo a disposizione anche due match point, entrambi annullati. Sul più bello il dritto di Sonego però si è come 'inceppato' e alla fine a spuntarla è stata la coppia croato-americana.

Stasera (inizio ore 20,30) il match più atteso, quello tra Lorenzo Musetti e la testa di serie numero uno, il canadese Auger Aliassime. (ANSA).