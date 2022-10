Tennis, Wta Cluj: battuta la Niemeier, Paolini in semifinale

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Jasmine Paolini si è qualificata per la semifinale del Transylvania Open by Verdino, torneo di tennis Wta 250 dotato di un montepremi di 251.750 dollari, in corso sulla superfice veloce indoor di Cluj-Napoca (Romania). La 26enne toscana ha battuto nei quarti, dopo 1h51' di gioco, la tedesca Jule Niemeier, con un doppio 7-5. Per la tennista italiana si tratta della terza semifinale stagionale. La Paolini domani si giocherà un posto in finale contro la cinese Xiyu Wang, numero 59 del ranking mondiale. (ANSA).