Tennis: Atp Firenze, Musetti approda in semifinale

Prosegue la marcia trionfale di Lorenzo Musetti all'Unicredit Firenze Open. Il tennista azzurro ha battuto lo statunitense Mackenzie McDonald e approda in semifinale. Musetti è entrato prepotentemente in partita fin dalle sue prime battute, volando sul 4-0 e poi comandando il gioco fino a imporsi per 6/3 nel primo set. Ancora più autoritaria la conduzione del secondo set, chiuso con un secco 6/2. Molto positivi i numeri del match: Musetti ha ottenuto oltre il 70 per cento dei punti sia con la prima, sia con la seconda di servizio.

In precedenza si erano giocati altri due quarti di finale: lo svedese Ymer si era imposto sullo spagnolo Carballes Baena ('giustiziere' di Berrettini) con il netto punteggio di 6/4 6/2; l'americano Wolf aveva invece battuto un altro dei beniamini del pubblico fiorentino, il kazako Bublik per 3/6 7/5 6/1. Domani le due semifinali: nella parte alta del tabellone si affronteranno Musetti e il vincente tra Auger Aliassime e Nakashima; nella parte bassa scontro tra Ymer e Wolf.