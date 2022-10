Tennis: direttore torneo Melbourne, Djokovic "adorerebbe" venire

(ANSA) - MELBOURNE, 12 OTT - Novak Djokovic "adorerebbe" poter giocare il prossimo Australian Open a gennaio, ha detto fatto sapere il direttore del torneo del Grande Slam Craig Tiley, esortando il giocatore e le autorità del paese a lavorare per una soluzione. Il serbo, che non è vaccinato contro il Covid-19, fu espulso dall'Australia alla vigilia dell'edizione 2022, lo scorso gennaio.

"Ho trascorso un po' di tempo con Novak alla Laver Cup.

Abbiamo parlato in generale. Ha detto che ovviamente gli sarebbe piaciuto tornare in Australia (l'anno prossimo, ndr) ma sa che alla fine sarà il governo federale a decidere", ha detto Tiley a The Età.

Ad oggi, Djokovic resta bandito dal Paese per tre anni. Ma una finestra di opportunità potrebbe esistere con il cambio di governo, guidato dal primo ministro laburista Anthony Albanese in sostituzione del conservatore Scott Morrison. Nella stagione in corso, Djokovic ha vinto di nuovo Wimbledon, ma è stato costretto a rinunciare agli Australian Open e agli US Open a causa del suo status di non vaccinato. (ANSA).