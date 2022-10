Calcio: Fiorentina-Lazio; Berrettini premiato nel pre-gara

(ANSA) - FIRENZE, 10 OTT - ''Avere le chiavi della città di Firenze è qualcosa di pazzesco, è un'emozione grandissima essere qui, non ricordo neppure quando è stata l'ultima volta al Franchi''. Così un commosso Matteo Berrettini commentando ai microfoni Sky la cerimonia che lo ha visto protagonista in mezzo al campo, prima di Fiorentina-Lazio: il sindaco di Firenze Dario Nardella ha donato ''in segno di amicizia, stima e gratitudine'' le chiavi della città al campione di tennis, romano di nascita ma tifoso viola da sempre, in questi giorni nel capoluogo toscano per partecipare al torneo UniCredit Firenze Open. ''Mio padre è cresciuto con la Fiorentina nel cuore e Firenze per me è una seconda casa - ha aggiunto Berrettini applaudito dai tifosi presenti - La mia passione è nata dalla famiglia, quando la squadra viola ha cominciato la scalata dalla C2''. Poi un cenno sul torneo di Firenze (''Mi sento bene e spero di fare un buon risultato, darebbe tanta fiducia'') e sulle Finals a Torino a novembre: ''Ci credo ancora, la speranza è l'ultima a morire, per il penso do 8 alla mia stagione''. (ANSA).