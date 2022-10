Tennis: Sinner e Berrettini a Firenze, caccia a punti per Finals

(ANSA) - FIRENZE, 04 OTT - Ci saranno tutti i più forti giocatori italiani per il Firenze Open, torneo Atp 250 che segna il ritorno dopo 28 anni del grande tennis internazionale nel capoluogo toscano. Al torneo, presentato stamattina, montepremi da 612mila euro, si giocherà da lunedì 10 ottobre a Palazzo Wanny (qualificazioni dal sabato). Si sono iscritti Jannik Sinner (benché ancora in dubbio in quanto recentemente infortunatosi), Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, ma anche top player internazionali del calibro di Auger-Aliassime, Brooksby, Bublik e Nakashima. Saranno a Firenze anche con l'obiettivo di raccogliere punti preziosi per conquistare un posto alle Nitto Atp Finals di Torino (13-20 novembre).

L'Atp di Firenze si giocherà dal lunedì al sabato con sessioni diurne (a partire dalle 11) e serali (dalle 19.30), la domenica le finali di singolare e di doppio.

L'ultima edizione di un torneo Atp fu giocata su terra nel 1994 nello storico impianto del Circolo Tennis Firenze alle Cascine. Questo ritorno invece sarà sul sintetico dentro un nuovo palasport. (ANSA).