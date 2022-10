Tennis: Astana; Alcaraz battuto al primo torneo da n.1 del mondo

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - Carlos Alcaraz, numero 1 del ranking mondiale dopo la vittoria agli US Open di settembre, è stato battuto al primo turno del torneo ATP 500 ad Astana dal belga David Goffin, con il punteggio di 7-5, 6-3. Ripescato dopo il ritiro di Dane Holger Rune, l'attuale n.66 al mondo ha inflitto al diciannovenne spagnolo la sua prima sconfitta senza un solo set vinto dal novembre 2021.

Alcaraz era alla prima uscita in un torneo ATP dalla vittoria a New York. In precedenza ha giocato due partite di Coppa Davis con la Spagna, una vittoria contro il sudcoreano Kwon Soonwoo e una sconfitta contro il canadese Félix Auger-Aliassime (n.13 del mondo). (ANSA).