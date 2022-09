Atp Sofia: Musetti batte Lazarov, è ai quarti

Lorenzo Musetti ha raggiunto i quarti di finale nel torneo Atp 250 di Sofia, battendo in tre set il bulgaro Alexandar Lazarov, col punteggio di 6-7, 7-6, 6-2. Il toscano ha avvicinato la qualificazione alle Next Gen Finals di Milano, che raggiungerà se dovesse centrare la semifinale, battendo il vincente tra il tedesco Jan-Lennard Struff e il francese Ugo Humbert. Altri due azzurri puntano decisi ai quarti: Lorenzo Sonego ha battuto in due set lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles e sfiderà ora il giovane danese Holger Rune. Al debutto giovedì Jannik Sinner, vincitore delle ultime due edizioni del torneo, contro il portoghese Nuno Borges.