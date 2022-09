Laver Cup: Berrettini-Djokovic vincono doppio, Europa avanti 8-4

(ANSA) - ROMA, 25 SET - La seconda giornata di Laver Cup termina con l'Europa avanti 8-4 grazie ai successi in singolare di Matteo Berrettini e Novak Djokovic, con i due che si sono resi protagonisti anche di uno spettacolare e vincente doppio in serata. Nel pomeriggio Berrettini aveva battuto il canadese Felix Auger-Aliassime , mentre il serbo aveva sconfitto Frances Tiafoe all'inizio della sessione serale. Nel doppio, Berrettini e Djokovic hanno superato la coppia composta dall'americano Jack Sock e dall'australiano Alex de Minaur (7-5, 6-2). La Laver Cup si conclude domenica con quattro partite che porteranno ciascuna tre punti alla squadra vincitrice. L'Europa ha vinto le ultime quattro edizioni. Alla squadra di Federer basterà vincere due partite per alzare di nuovo la coppa. (ANSA).