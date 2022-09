Federer: Nadal 'un giorno triste per me e tutto mondo sport'

(ANSA) - ROMA, 15 SET - "Un giorno triste per me personalmente e per lo sport di tutto il mondo". Rafael Nadal accoglie così, con l'amaro in bocca, via Twitter, l'addio al tennis del rivale di sempre Roger Federer. "Caro Roger, mio amico e rivale. Vorrei che questo giorno non fosse mai arrivato.

È stato un piacere ma anche un onore e un privilegio condividere con te tutti questi anni, vivendo tanti momenti incredibili dentro e fuori dal campo. Avremo molti più momenti da condividere insieme in futuro - aggiunge il campionissimo spagnolo - ci sono ancora tante cose da fare insieme, lo sappiamo. Per ora, ti auguro davvero tutta la felicità con tua moglie, Mirka, i tuoi figli, la tua famiglia e goditi ciò che ti aspetta. Ci vediamo a Londra". (ANSA).