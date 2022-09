Tennis: Coppa Davis a Bologna, per atleti macchinari innovativi

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Una palestra all'interno dell'Unipol Arena a disposizione di tutti gli atleti, dotata di attrezzature in grado di coprire ogni necessità di preparazione atletica. Tra queste la nuovissima Technogym Ride,la prima bike professionale con schermo di 22" che permette di vivere un'esperienza immersivadi ciclismo indoor: Technogym, azienda leader nel settore del fitness e del wellness è fornitore ufficiale della Coppa Davis che si disputerà a Bologna fino al 18 settembre.

Technogym, già brand di riferimento nel mondo dello sport e della preparazione atletica, ha allestito uno spazio dedicato ai tennisti che, tra l'altro, avranno a disposizione anche una selezione di attrezzaturedella linea Artis,la gamma completadedicata all'allenamento cardio e di forza, con un totale di 25 attrezzature che offrono la possibilità di allenare tutti i gruppi muscolari, unendo facilità d'uso con ilmassimo livello di prestazioni.

L'evento vedrà ancora una volta impegnati i migliori tennisti al mondo, tra cui Jannik Sinner, che da anni sceglie le attrezzature Technogym per la sua preparazione atletica. La partnershipcon la Davis Cup conferma ancora una volta l'importante posizionamento del brand come punto di riferimento e supporto nella preparazione atletica dei migliori atleti e team del mondo. L'azienda è stata fornitore ufficiale delle ultime otto edizioni dei Giochi Olimpici: Sydney 2000, Atene 2004, Torino 2006, Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016 and PyeongChang 2018 e Tokyo 2020. Attualmente è partner dei più prestigiosi club di calcio internazionali, tra cui Juventus, Inter, Milan e molti altri. (ANSA).