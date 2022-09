Coppa Davis: Bologna pronta a trascinare l'Italia contro Croazia

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Bologna si prepara a spingere l'Italia alle finali di Coppa Davis. Quattro gironi da quattro nazionali ciascuno, uno - quello che vedrà protagonisti gli azzurri - in Emilia-Romagna, con due posti in palio per Malaga.

Il capitano Filippo Volandri schiererà Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Fabio Fognini e Simone Bolelli, per conquistare uno dei due pass per la fase finale in programma a novembre. Il girone che comprende anche Argentina e Svezia si apre mercoledì contro la Croazia (orfana di Cilic), che lo scorso anno sconfisse l'Italia nei quarti di finale: le quote Snai per il testa a testa vedono gli azzurri ampiamente favoriti (si gioca sulla lunghezza dei tre match, due singolari e un doppio) a 1,25, con il successo croato a 3,50.

L'Italia è la grande favorita per il primo posto nel girone: gli azzurri, dopo aver affrontato mercoledì la Croazia, se la vedranno venerdì contro l'Argentina e domenica contro la Svezia e partono da una quota di 1,20. Ma i bookmaker danno grande credito al tennis italiano, tanto da piazzare il successo finale a 3,50, quota identica a quella della Spagna - impegnata nel suo girone a Valencia contro Canada, Serbia e Corea del Sud - che almeno inizialmente non schiererà il nuovo numero 1 del mondo Carlos Alcaraz, reduce dal trionfo allo US Open. Più indietro, invece, gli Stati Uniti a 6,50 mentre vale 10 volte la posta un trionfo di una tra Australia, Canada o Serbia. (ANSA).