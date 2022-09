Coppa Davis: bagno di folla a Bologna per l'Italtennis

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Bagno di folla a Bologna per l'Italtennis. Alla vigilia dell'esordio, domani contro la Croazia, gli azzurri di Coppa Davis si godono il grande affetto dei tifosi bolognesi, accorsi già numerosi per gli allenamenti alla Unipol Arena. In particolare Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti sono stati travolti dalle richieste di autografi da parte dei fan. (ANSA).