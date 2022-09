Tennis:Coppa Davis;Berrettini, siamo una squadra competitiva

(ANSA) - BOLOGNA, 12 SET - "Le aspettative ovviamente sono alte, non solo perché giochiamo in Italia e non solo perché giochiamo a Bologna ma anche perché sappiamo di avere una squadra competitiva e molto forte." Così il campione di tennis Matteo Berrettini sulla Coppa Davis che si giocherà a Bologna all'Unipol Arenadal 13 al 18 settembre durante una conferenza stampa con il nuovo sponsor Illumia.

"Purtroppo o per fortuna anche gli altri sono forti, però ci proviamo - ha osservato -: siamo una squadra per alcuni versi molto giovane, che non ha giocato tutte queste partite in Davis, ma sappiamo che il nostro livello è alto e vogliamo arrivare in fondo. Ho sempre sognato di giocarla - ha concluso Berrettini - per me è la prima volta in Italia, è davvero un'emozione e la Croazia è sicuramente la squadra più attrezzata del girone".

