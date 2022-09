Tennis: Us Open; Swiatek-Jabeur sarà la finale donne

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Iga Swiatek e Ons Jabeur sono le finaliste degli Us Open. Nelle semifinali giocate nella notte italiana la polacca, n.1 al mondo, ha battuto in rimonta la bielorussa Aryna Sabalenka, con il punteggio di 3-6 6-1 6-4 dopo due ore e tredici minuti di gioco. Nell'altra semifinale la tunisina Jabeur, ha superato in appena un'ora e sette minuti la francese Caroline Garcia con il punteggio di 6-1 6-3. (ANSA).