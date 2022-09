Us Open: Nadal eliminato, Tiafoe ai quarti

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Lo spagnolo Rafael Nadal, n.3 al mondo è stato eliminato negli ottavi di finale degli Us Open di tennis, battuto in quattro set dallo statunitense Frances Tiafoe, col punteggio di 6-4, 4-6, 6-4, 6-3.

Tiafoe, n.26 al mondo, affronterà nei quarti il russo Andrei Rublev. Nadal, 36 anni, dopo l'eliminazione del campione uscente Daniil Medvedev era tra i più accreditati per il successo nel torneo, che ha vinto quattro volte, l'ultima nel 2019, ed era a caccia della sua 23/a vittoria in uno slam. (ANSA).