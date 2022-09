Tennis:Us Open;Berrettini ko ai quarti, Ruud in semifinale

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Si ferma ai quarti di finale degli Us Open Matteo Berrettini. Il romano è stato battuto dal norvegese Casper Ruud in tre set con il punteggio di 6-1,6-4,7-6. In semifinale Ruud affronterà il vincente del match tra Kyrgios e Khachanov. (ANSA).