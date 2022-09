Tennis: Us Open, Sinner accede per la prima volta i quarti

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Jannick Sinner si qualifica per la prima volta ai quarti di finale degli Us Open di tennis. E con Matteo Berrettini già qualificato, è anche la prima volta che tra i migliori otto del torneo americano ci sono contemporaneamente due italiani.

Il 21enne altoatesino n.13 in Atp e 11ma testa di serie a Flushing Meadows ha battuto dopo cinque set il 28enne bielorusso Ilya Ivashka (n.73), che al terzo turno sul cemento dello slam Usa aveva eliminato Lorenzo Musetti: 6-1 5-7 6-2 4-6 6-3 il punteggio finale tra Sinner e Ivashka.

Sinner giocherà domani contro il vincente della sfida degli ottavi tra il croato Marin Cilic e lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Berrettini trova invece stasera nei quarti il norvegese Casper Ruud. (ANSA).