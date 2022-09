Tennis, Us Open: Alcaraz ai quarti, sarà l'avversario di Sinner

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Carlos Alcaraz (3) ha battuto, dopo quasi quattro ore di dura battaglia, il croato Marin Cilic (15) con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-4, 4-6, 6-3, qualificandosi per i quarti di finale degli Us Open, in corso a Flushing Meadow. Il 19enne spagnolo domani dovrà vedersela contro l'azzurro Jannik Sinner, di due anni più grande di lui, che è approdato per la prima volta nei quarti del torneo newyorkese. (ANSA).