Attesa per Sinner, giocherà contro il bielorusso Ilya Ivashka

Dopo la vittoria di Matteo Berrettini, è attesa oggi per Jannik Sinner che giocherà contro il bielorusso Ilya Ivashka l’ottavo di finale degli US Open 2022.

Se Sinner battesse Ivashka, per la prima volta nella storia due italiani si qualificherebbero per i quarti agli US Open.

Come è stato per Berrettini contro lo spagnolo, l'altoatesino dovrà impegnarsi a fondo pur partendo da favorito, in quanto Ivashka non ha nulla da perdere e inoltre ha un tipo di gioco che può infastidire. La scorsa notte Sinner ha dovuto già lottare duramente nei primi due set per superare lo statunitense Brandon Nakashima, che ha sconfitto in quattro set (3-6, 6-4, 6-1, 6-2) grazie ad una netta crescita del suo livello, soprattutto con i colpi di inizio gioco. Sfortunato Musetti nel suo incontro, in cui è stato penalizzato dalle vesciche all'indice della mano destra, che aveva in eredità dalle partite precedenti. Nel complesso, però, Ivashka si è dimostrato superiore e ha meritato il passaggio del turno nei confronti del 20enne di Carrara, col punteggio di 6-4, 3-6, 6-2, 6-3.

Intanto oggi il campione uscente e numero 1 al mondo Daniil Medvedev è stato eliminato negli ottavi di finale degli Us Open di tennis. Il russo è stato battuto per 7-6 (13-11), 3-6, 6-3, 6-2 dall'australiano Nick Kyrgios (25/o) sul cemento di Flushing Meadow. Dopo questa sconfitta, Medvedev perderà sicuramente la leadership mondiale dell'Atp, che dovrebbe finire ancora una volta nelle mani dello spagnolo Rafael Nadal (3/o), oppure di Carlos Alcaraz (4/o) o di Casper Ruud (5/o), tutti e tre ancora in corsa nel torneo newyorkese.