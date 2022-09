Tennis:Us Open;Berrettini contro Murray 'sto bene,tanta energia'

(ANSA) - ROMA, 01 SET - "Sto bene, ho molta voglia e tanta energia". Dopo il successo sul francese Hugo Grenier, tanto più importante perché arrivato al termine di una partita iniziata male e vinta più col carattere che con la qualità del gioco, Matteo Berrettini ha centrato per la quarta volta di fila il terzo turno allo Us Open.

Il livello della sfida adesso sale. Lo attende l'ex numero 1 Andy Murray. L'azzurro però sa come batterlo. L'ha già fatto due volte in tre confronti diretti, sempre sull'erba però. Prima al Queen's l'anno scorso, nel percorso che l'ha reso il primo italiano nell'albo d'oro del prestigioso torneo che precede Wimbledon, poi quest'anno in finale a Stoccarda. Con quella vittoria, Berrettini ha raggiunto Paolo Bertolucci al terzo posto fra gli italiani con più titoli ATP in bacheca nell'era Open (quest'anno l'ha superato con il bis al Queen's, il suo settimo trofeo). Murray ha vinto l'unico confronto sul cemento, nell'ATP 500 di Pechino del 2019 poche settimane dopo la storica prima semifinale Slam di Berrettini, proprio allo US Open. "Sono state tutte battaglie molto dure. Adesso credo che Andy sia in una forma molto migliore rispetto soprattutto all'anno scorso - ha detto l'azzurro in conferenza stampa -. Penso che sarà un gran match, per me non sarà facile. Ma sono fiducioso. Mi è sempre piaciuto giocare qui, ancor di più negli stadi grandi. Sono pronto".

I due hanno un buon rapporto, ha spiegato Matteo. "Non siamo migliori amici ma andiamo d'accordo. Ci alleniamo spesso insieme. Ricordo che da piccolo lo guardavo in televisione, e per me affrontare questo tipo di giocatori è ancora un sogno che si avvera". (ANSA).