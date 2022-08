Us Open: avanti Sinner, Musetti e Fognini

(ANSA) - ROMA, 31 AGO - Accedono al secondo turno degli Us Open di tennis Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Fabio Fognini.

Fuori invece Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.

Sinner (n.13 in Atp) ha faticato per battere il tedesco Daniel Altmaier (n.93): l'altoatesino testa di serie n.11 a Flushing Meadows ha chiuso il match in 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1, dopo più di tre ore e mezza di gioco. Musetti (n.30) ha battuto in rimonta l'ex top 10 belga David Goffin (n.62), col punteggio di 3-6 7-5 6-4 3-6 7-6(11-9). Vittoria sofferta anche per Fognini (n.60), che ha avuto la meglio sul russo Aslan Karatsev (n.38) per 1-6 5-7 6-4 6-1 6-4.

Bronzetti (n.59 in Wta) è stata costretta al ritiro sul punteggio di 4-6 7-6 5-4 in favore della sua avversaria, la statunitense Lauren Davis (n.105). Cocciaretto (n.99) ha ceduto invece per 6-2 6-4 alla bielorussa Aliaksandra Sasnovich (n.32).

