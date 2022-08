Tennis: US Open; eliminate Venus Williams e Naomi Osaka

(ANSA) - NEW YORK, 31 AGO - 'Vittime' illustri nel primo turno del singolare femminile degli US Open. Venus Williams, che giocherà anche il torneo di doppio in coppia con la sorella Serena, ha perso per 6-1 7-6 contro la belga Alison Van Uytvanck.

Fuori anche Naomi Osaka, che a New York ha vinto nel 218 e 2020. A batterla per 7-6 6-3 è stata l'americana Danielle Collins, n.19 del mondo e finalista quest'anno agli Open d'Australia. Finora, dal 2016 quando ci fu la sua prima apparizione a Flushing Meadows, la Osaka non aveva mai perso agli US Open prima del terzo turno. Quest'anno era stata eliminata al primo turno anche al Roland Garros.

Fuori anche la vincitrice degli US Open dell'anno scorso, la 19enne britannica Emma Raducanu, sconfitta per 6-3 6-3 dalla francese Alizé Cornet. (ANSA).