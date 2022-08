Tennis: US Open; subito fuori Jasmine Paolini

(ANSA) - NEW YORK, 30 AGO - Jasmine Paolini è subito fuori dal torneo di singolare femminile degli US Open. Alla 26enne giocatrice di Castelnuovo di Garfagnana, n. 56 del ranking internazionale, non è riuscita l'impresa di battere la numero 1 del mondo, e testa di serie n.1 a New York, la polacca Iga Swiatek, che si è imposta per 6-3 6-0 in un'ora e sette minuti di gioco. (ANSA).