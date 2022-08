Tennis: Us Open; Camila Giorgi al secondo turno

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Camila Giorgi stacca il pass per il secondo turno degli Us Open, quarto ed ultimo Slam del 2022 di scena sul cemento di Flushing Meadows a New York. La 30enne di Macerata, n.67 WTA, ha battuto in rimonta per 4-6 6-3 6-1, in poco meno di un'ora e tre quarti, l'ungherese Anna Bondar, n.55 WTA, alla prima partecipazione agli Us Open. Mercoledì al secondo turno l'azzurra attende la vincente del match tra la statunitense Madison Keys, n.20 del ranking e del seeding e l'ucraina Dayana Yastremska, n.86 WTA. (ANSA).