Tennis: Finals Torino, Us Open decisivi per Berrettini e Sinner

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Gli Us Open che scattano oggi saranno fondamentali per Matteo Berrettini e Jannik Sinner. I due azzurri occupano rispettivamente la 14esima e 15esima posizione nella Pepperstone Atp Live Race To Turin pubblicata questa mattina, la classifica basata sui risultati stagionali che determinerà i qualificati per la seconda edizione torinese del torneo in programma dal 13 al 20 novembre al Pala Alpitour.

Separati da appena cinque punti, i due azzurri sono ancora in corsa per qualificarsi alle Finals ma hanno più di 800 punti da recuperare su Andrey Rublev, settimo e oggi ultimo dei qualificati in quanto Novak Djokovic, essendo attualmente fuori dalla Top 8 ma ancora in Top 20, avrebbe un posto garantito a Torino in qualità di campione Slam nell'anno.

In testa alla Race, sostanzialmente immutata rispetto a lunedì scorso, c'è sempre saldamente Rafa Nadal davanti a Stefanos Tsitsipas e a Carlos Alcaraz.

Nel doppio Simone Bolelli e Fabio Fognini inizieranno l'ultimo Slam della stagione in piena corsa per tornare alle Nitto ATP Finals per la seconda volta in carriera. Il bolognese e il ligure, che hanno firmato nel 2015 la prima storica vittoria italiana in un match del torneo, sono in nona posizione nella Pepperstone ATP Doubles Teams Ranking, guidata dall'olandese Wesley Koolhof e dal britannico Neal Skupski che quest'anno hanno vinto due Masters 1000 in stagione ma non hanno superato i quarti negli Slam.

Per quanto riguarda, invece, il ranking ATP di singolare, che si basa sui migliori risultati nelle ultime 52 settimane, l'Italia può contare 20 giocatori in Top 200, di cui cinque tra i primi cento: Jannik Sinner (numero 13), Matteo Berrettini (che scavalca Pablo Carreno Busta e sale al numero 14), Lorenzo Musetti (30), Fabio Fognini (60) e Lorenzo Sonego (67). Andrea Pellegrino guadagna sei posizioni e festeggia il nuovo best ranking: è numero 164 del mondo. (ANSA).