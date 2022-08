Tennis, Us Open; tabellone azzurri, Sinner e Berrettini sperano

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - L'atteso sorteggio degli accoppiamenti del tabellone principale degli Us Open di tennis è un concentrato di ansia e ambizioni per gli atleti italiani.

Senza Djokovic sono in tanti a sperare. Jannik Sinner è andato a finire nel quarto di finale del rivale di sempre Alcaraz, ma all'esordio trova il modesto tedesco Daniel Altmaier. La zona di terzo turno è quella del bulgaro Grigor Dimitrov. Il polacco Hubert Hurkacz è nella casella di Lorenzo Musetti, che tornerà a confrontarsi con David Goffin, già sconfitto al Roland Garros nel 2021. Matteo Berrettini, invece, ha due sfide tutto sommato tranquilli nei primi due turno, almeno sulla carta: esordirà contro il boliviano Hugo Dellien, specializzato sulla terra rossa, poi se la vedrà contro lo spagnolo Pablo Andujar. Nel terzo turno, per il romano, potrebbe esserci Murray. Nei quarti, poi, prevedibile la sfida contro Tsitsipas: il greco, al secondo turno dovrebbe avere di fronte Lorenzo Sonego, sempre se l'azzurro riuscirà a disfarsi dell'australiano Thompson. Fabio Fognini, infine, se la vedrà contro il russo Karatsev: nell'eventuale secondo turno trova Nadal. Fra i big, l'australiano Kyrgios va a finire nell'ottavo del n.1 del mondo, il russo Daniil Medvedev. Prima, però, derby fra 'canguri' contro Kokkinakis al primo turno. Medvedev, invece, esordirà contro il padrone di casa Stefan Kozlov. (ANSA).