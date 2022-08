Tennis: Djokovic iscritto a Us Open ma non può entrare negli Usa

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Novak Djokovic è ancora iscritto allo US Open che prenderà il via il 29 agosto prossimo ma al momento l'ex numero 1 del mondo non ha i requisiti per entrare negli Stati Uniti in quanto da ottobre 2021 vige il divieto di ingresso sul territorio nazionale Usa a stranieri che non abbiano ricevuto la completa vaccinazione contro il Covid-19. E Djokovic, come noto, non è vaccinato. Motivo per cui gli è stato tolto il visto dopo ben due procedimenti d'appello prima dell'Australian Open, e per cui ha saltato i Masters 1000 di Indian Wells e Miami tra marzo e aprile, e di Cincinnati la scorsa settimana. oltre al Masters 1000 canadese di Montreal, che ha norme identiche. Il caso ha coinvolto i tifosi, che hanno firmato una petizione online per concedergli un'esenzione, e membri del Congresso, che hanno inviato una richiesta formale al Segretario di Stato perché consenta a Djokovic di giocare lo US Open. Secondo i firmatari, la presenza del venti volte campione Slam nel più prestigioso torneo tennistico degli Usa sarebbe di interesse nazionale. Hanno infatti spinto, finora senza esito, per il riconoscimento della "National Interest Expemption". Le norme in vigore hanno creato polemiche anche tra i giocatori, per la diversità di trattamento tra i tennisti statunitensi non vaccinati, che possono giocare, e gli stranieri non vaccinati, esclusi.

In base al regolamento degli Slam, i giocatori devono comunicare il forfait dal torneo entro una determinata scadenza, che per varia da torneo a torneo, in relazione al momento in cui è in programma il sorteggio dei tabelloni. Sorteggio che a New York si svolgerà giovedì. Djokovic può aspettare fino all'ultimo momento. Se l'eventuale forfait dovesse essere comunicato dopo il sorteggio del tabellone ma prima che sia stato deciso l'ordine di gioco della prima giornata, allora la notizia farebbe cambiare il tabellone. (ANSA).